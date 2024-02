AC Milan Rennes, altra vittoria dei francesi in campionato. Il dato sulla formazione di Julen Stephan

Milan Rennes, altra vittoria dei francesi in campionato. Il dato sulla formazione di Julen Stephan che vince ininterrottamente dal 20 dicembre 2023

Continua il periodo di forma per il Rennes, che giovedì prossimo scenderà in campo a San Siro contro il Milan per l’andata dei playoff di Europa League.

La formazione di Julen Stephan ha battuto il Le Havre con il risultato di 1 a 0 e ha ottenuto l’ottavo successo consecutivo tra campionato e coppe. In partitcolare 5 vittorie in campionato e tre in coppa di Francia. Infatti, il Rennes vince ininterrottamente dal 20 dicembre 2023 e si presenta nel migliore dei modi alla sfida contro i rossoneri.

