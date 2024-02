AC Milan Rennes: a centrocampo in tre per due posti. Solo uno è certo di partire dall’inizio

Milan Rennes: a centrocampo in tre per due posti. Solo uno è certo di partire dall’inizio: tutte le ultimissime

Manca sempre meno alla prima partita del Milan in Europa League: il Diavolo giovedì sera ospiterà a San Siro il Rennes nella prima delle due partite contro i francesi.

Riflessioni in corso per Pioli a centrocampo, lì dove solo un rossonero è sicuro di partire dal primo minuto: si tratta di Reijnders, che ha saltato l’ultima contro il Napoli. Affianco a lui è pieno ballottaggio tra Adli e Bennacer.

