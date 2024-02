Ac Milan Primavera, Zeroli: «Fc Internazionale? Ecco cosa dico sul risultato» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 20:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il centrocampista del Milan Primavera Zeroli ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Internazionale Primavera di Chivu

Il centrocampista del Milan Primavera Zeroli ha parlato a Milan Tv dopo il derby contro l’Internazionale pareggiato per 1-1.

RITORNO IN PRIMAVERA – «Rientrare in un Derby non è mai facile. Sono molto contento di aver dato una mano ai miei compagni. Credo che abbiamo fatto una grandissima partita che avremmo meritato di vincere. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi, non dobbiamo mai abbassare la cattiveria però dobbiamo continuare su questa strada».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Milan Primavera, Zeroli: «Internazionale? Ecco cosa dico sul risultato» proviene da Internazionale News 24.