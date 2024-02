AC Milan Primavera, Perina si è operato: le condizioni dell’attaccante dopo l’intervento

20:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Primavera, Perina si è operato: le condizioni del giovanissimo attaccante dei rossoneri dopo l’intervento subito

Il giovane attaccante del Diavolo Rossonero Primavera, Gioele Perina, ha subito un’intervento nei giorni scorsi per via di un brutto infortunio al ginocchio destro. Di seguito il comunicato del club sull’operazione subita dal ragazzo classe 2006 e sulle sue condizioni.

NOTA – «Nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio il calciatore del Diavolo Rossonero Primavera 𝗚𝗶𝗼𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 è stato operato al ginocchio destro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi. L’intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito. Il giovane attaccante rossonero inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo».

