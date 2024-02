AC Milan Primavera, febbraio sarà un mese duro: tutti gli impegni dei rossoneri

Milan Primavera, febbraio sarà un mese duro: tutti gli impegni dei rossoneri. Orari e date ufficiali

Il Milan Primavera avrà molti impegni nel mese di febbraio tra cui anche il derby.

20ª giornata, Cagliari-Milan, domenica 4 febbraio ore 11.00

21ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 10 febbraio ore 13.00

22ª giornata, Genoa-Milan, sabato 17 febbraio ore 11.00

23ª giornata, Milan-Inter, sabato 24 febbraio ore 13.00

E poi ci sarà la Youth League con gli ottavi di finale ancora da programmare.

