AC Milan prende in giro l’Fc Internazionale per Kanye West: il NEWS già virale sui social, cosa è successo

Il Milan sul suo account di TikTok, replicato con ironia alla presenza di Kanye West a San Siro per Inter Atletico Madrid

Ieri sera tra gli ospiti speciali presenti allo stadio Meazza per la partita tra Inter e Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League, c’era anche Kanye West. Ha fatto parlare di sé per essersi presentato – come già in altre occasioni – con il volto completamente coperto da un passamontagna nero, che non lo rendeva granché distinguibile.

@acmilan Special guests at #casamilan #sempremilan #acmilan #tiktokfootball ♬ Fluffing a Duck – Dj tahh

Ecco che in tutta risposta arriva l’ironia social dei rivali del Milan. Sul suo account di TikTok, infatti, il club rossonero ha diffuso un video ironico dalla didascalia fissa: “Special guests at Casa Milan”. E nel filmato si vedono passare dei presunti Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith e Gerard Depardieu.

