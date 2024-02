Ac Milan, Pioli crede allo Seconda Stella: la rivelazione in conferenza stampa

Pubblicità

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è espresso in conferenza stampa anche sulla corsa scudetto con l’Inter. Le dichiarazioni

Alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli il tecnico rossonero Stefano Pioli si è espresso in conferenza stampa anche sulla corsa scudetto con l’Inter:

Pubblicità

MILAN MIGLIORATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Sì in campionato, abbiamo punti in più in classifica ma è un risultato parziale. Domani è solo la 23esima giornata, vogliamo vincere tante partite e i conti li faremo alla fine».

Pubblicità

LA CONFERENZA INTEGRALE

L’articolo Milan, Pioli crede allo scudetto: la rivelazione in conferenza stampa proviene da Inter News 24.