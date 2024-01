Milan, nessuno come i rossoneri in Europa: ecco in cosa primeggiano. La FOTO della classifica proposta dal CIES

Il Milan è la squadra che in Europa ha impiegato il maggior numero di giocatori in questa prima parte di stagione.

Secondo il @CIES_Football, il #Milan nel calcio europeo è la squadra che ha impiegato il maggior numero di giocatori. (32) pic.twitter.com/LfRADJD09U — Milan Zone (@theMilanZone_) January 13, 2024

Con ben 32 giocatori, anche a causa dei moltissimi infortuni, i rossoneri sono i primi in questa speciale classifica proposta dal CIES.

