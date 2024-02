AC Milan Napoli, sorpresa gradita a San Siro: ci sarà questo ex rossonero sugli spalti. Il motivo

Milan Napoli, sorpresa gradita a San Siro: ci sarà questo ex rossonero sugli spalti a seguire il match. Il motivo della sua presenza

Anche per Milan Napoli di stasera, San Siro sarà tutto esaurito. Gli spalti del Meazza saranno popolati, oltre che dai tantissimi tifosi milanisti, anche da alcune leggende del club. Tra di essi ci sarà anche Kakhaber Kaladze.

Pubblicità

A riferirlo è Sky Sport. La presenza dell’ex difensore rossonero è dovuta, oltre alla curiosità di vedere dal vivo la squadra di Stefano Pioli, anche alla voglia di visionare il connazionale Khvicha Kvaratskhelia, stella della squadra di Walter Mazzarri e della nazionale della Georgia.

Pubblicità

The post Milan Napoli, sorpresa gradita a San Siro: ci sarà questo ex rossonero sugli spalti. Il motivo appeared first on Milan News 24.