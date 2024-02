AC Milan Napoli, siparietto Adli Ambrosini: cosa è successo durante l’intervista a DAZN

Nel post partita di Milan Napoli simpatico siparietto a Dazn tra Adli e Ambrosini. Ecco cosa è successo durante l’intervista

Siparietto simpatico nel post partita di Milan-Napoli su DAZN, con Yacine Adli che durante l’intervista al termine del match ha espresso tutto il suo apprezzamento per Massimo Ambrosini, storico centrocampista rossonero, ospite in studio:

LE PAROLE – «Ti amo Ambro, per l’uomo che sei ed il giocatore che sei stato»

I tifosi rossoneri sicuramente si augurano che Adli possa ricalcare le orme di quello che è stato a lungo un loro beniamino in campo

