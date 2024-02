AC Milan Napoli, scelte praticamente fatte: un solo ballottaggio verso il big match di San Siro

Milan Napoli, scelte praticamente fatte: c’è un solo ballottaggio verso il big match di questa sera a San Siro

Manca sempre meno al big match di questa sera che metterà di fronte sul terreno di gioco di San Siro il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Walter Mazzarri. I due allenatori hanno di fatto già scelto le rispettive formazioni, con un solo ultimo ballottaggio in casa azzurra da sciogliere in queste ore.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zielinski e Cajuste si stanno giocando in queste ore una maglia da titolare, con il polacco che parte leggermente favorito rispetto al compagno di squadra.

