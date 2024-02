AC Milan Napoli: Reijnders turno di squalificato, Mister Stefano Pioli sceglie Bennacer! La coppia con Adli e quell’ultima volta a San Siro, l’algerino è un fattore

Senza lo squalificato Reijnders, toccherà a Bennacer affiancare Adli in mediana in Milan Napoli: il ricordo l’ultima volta a San Siro e geometrie uniche così l’algerino può essere un fattore

Fuori dal tunnel. La squalifica di Tijjani Reijnders costringerà Stefano Pioli a cambiare la composizione del suo centrocampo per la partita di domenica sera contro il Napoli. Al posto dell’olandese, che è apparso anche fisiologicamente meno lucido rispetto all’inizio dell’annata, non avendo mai saltato una partita, ci sarà il ritorno da titolare di Ismael Bennacer, che già contro il Frosinone ha messo nelle gambe minuti importanti.

L’algerino ha cominciato l’annata in infermeria, come noto, per recuperare dal gravissimo infortunio al ginocchio destro rimediato nella semifinale di Champions League contro l’Inter. Nemmeno il tempo di tornare a disposizione e si è messa di mezzo la Coppa d’Africa, che ha tolto Bennacer al Milan, anche se solo per qualche giorno: l’Algeria è arrivata clamorosamente ultima nel proprio girone, facendo meno punti non solo dell’Angola, ma anche di Burkina Faso e Mauritania.

Poi altri problemi fisici, il guaio all’adduttore, l’ennesimo stop. Ora dopo il rientro allo Stirpe è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo proprio contro quel Napoli contro cui ha un feeling particolare: lo scorso anno tra lo 0-4 in campionato e la doppia sfida Champions è stato un fattore, sia annullando la manovra dei partenopei con la marcatura su Lobotka, sia siglando il gol che ha firmato una delle due vittorie dei rossoneri a San Siro dal 2015-16 a oggi.

Bennacer giocherà in coppia con Yacine Adli. Tandem inedito dal primo minuto al Milan. Se in campo non si è praticamente mai vista, fuori l’intesa funziona che è un piacere: sono molto amici e in estate hanno trascorso le vacanze assieme. Rimpiazzare lo stakanovista Reijnders non sarà facile, Pioli punta sui due amici, sperando di ripartire da quel 12 aprile 2023 a San Siro.

