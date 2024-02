AC Milan Napoli, NEWS virale sui social: Musah reagisce così alle indicazioni di Mister Stefano Pioli

Milan-Napoli, virale sui social il video dello sfogo di Yunus Musah con Pioli durante il secondo tempo della sfida contro i partenopei

Il Milan ha portato ieri sera a casa una pesante vittoria contro il Napoli, battuto 1-0 a San Siro grazie ad un gol nel primo tempo di Theo Hernandez.

Non sanno cosa devono fare pic.twitter.com/OOeH53iCxj — John Wick (@Thankilpin) February 11, 2024

Sui social è però diventato virale un video che ritrae Yunus Musah, entrato nella ripresa, sfogarsi con il tecnico Stefano Pioli: l’americano non aveva ben capito le indicazioni del tecnico che nel finale di partita aveva chiesto alla squadra di passare al 3-5-2.

