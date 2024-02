AC Milan Napoli, Mister Stefano Pioli sceglie Bennacer: l’algerino sicuro del posto. Ballottaggio in mezzo

Milan-Napoli, Stefano Pioli, con l’assenza di Reijnders, è pronto a rilanciare Bennacer: ballottaggio per l’altro posto in mediana

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, vista la squalifica di Tijjani Reijnders dopo l’ammonizione rimediata sabato, è pronto a rilanciare dal primo minuto Ismael Bennacer nella gara di domenica sera tra Milan e Napoli.

L’algerino, rientrato dalla Coppa D’Africa e autore di un’ottima mezzora finale contro il Frosinone, giocherà in mezzo al campo con uno tra Adli e Musah: il ballottaggio è apertissimo.

