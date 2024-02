AC Milan Napoli: Mister Stefano Pioli punta su di lui, può essere l’ago della bilancia per indirizzare il match

Domenica sera il Milan affronterà il Napoli a San Siro. In vista del match Pioli punta su Bennacer, può essere l’ago della bilancia

In vista del match di domenica sera a San Siro del Milan contro il Napoli, Pioli sembra avere le idee chiare a centrocampo. Per sostituire lo squalificato Reijnders l’allenatore punterà su Bennacer.

Oltre a dare geometria al reparto l’algerino, tornato dalla deludente Coppa d’Africa, è stato uno dei fattori decisivi in una delle due uniche due vittorie dei rossoneri a San Siro contro i partenopei dal 2015-16 a oggi.

