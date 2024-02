AC Milan Napoli, Mister Stefano Pioli prepara la gabbia anti-Kvara: così fermerà il georgiano

Milan Napoli, Pioli prepara la gabbia anti-Kvaratskhelia: così cercherà di fermare le iniziative del georgiano

Domani sera il Milan ospiterà il Napoli nel posticipo valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Pioli è al lavoro per trovare la soluzione giusta con la quale fermare Kvaratskhelia.

Il georgiano è tra i pericoli numeri uno per la difesa rossonera, che dovrà essere brava a contenerlo. Chi dovrà fronteggiarlo sarà Calabria: spetterà a lui in particolare questo difficile compito.

