AC Milan Napoli, Mazzarri perde un titolare per turno di squalifica: salterà il match con i rossoneri!

Milan Napoli, Mazzarri perde un titolare per squalifica: salterà il match con i rossoneri per il giallo rimediato contro il Verona!

Il Napoli di Water Mazzarri perde i pezzi in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan, in programma per domenica 11 febbraio alle 20:45 a San Siro. Un calciatore dei partenopei, che era nella lista dei diffidati, ha rimediato un cartellino giallo nel match in corso contro l’Hellas Verona.

Si tratta di Mario Rui. Il terzino portoghese è stato anche sostituito dal proprio allenatore e, al momento dell’uscita dal campo, ha mostrato una discreta arrabbiatura. Al suo posto Mazzocchi, il quale dovrebbe sostituirlo anche nella sfida contro i rossoneri.

The post Milan Napoli, Mazzarri perde un titolare per squalifica: salterà il match con i rossoneri! appeared first on Milan News 24.