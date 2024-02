AC Milan Napoli, Marelli spiega l’episodio finale: «Musah e Gabbia, ecco perché non è rigore per gli azzurri»

Luca Marelli ha parlato degli episodi da moviola di Milan Napoli su Dazn. Queste le sue dichiarazioni nel post partita

La moviola di Milan Napoli spiegata da Luca Marelli negli studi post-partita di DAZN. Lente d’ingrandimento sul mancato rigore concesso agli azzurri nel finale sugli interventi di Musah e Gabbia.

Pubblicità

PAROLE – «Un episodio ha richiesto un lungo check. Due situazioni da controllare: il primo episodio è stato un tocco di braccio da parte di Musah ma braccio attaccato al corpo. Poi il rinvio da parte di Gabbia: vedendo le immagini, tocca nettamente il pallone poi c’è contatto con Di Lorenzo ma è contatto di gioco».

Pubblicità

The post Milan Napoli, Marelli spiega l’episodio finale: «Musah e Gabbia, ecco perché non è rigore per gli azzurri» appeared first on Milan News 24.