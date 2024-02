AC Milan Napoli, Leao detta le manovre: ecco cosa ha detto a Gabbia dopo il vantaggio rossonero

Milan Napoli, Leao detta le manovre: ecco cosa ha detto a Gabbia dopo il vantaggio rossonero. Il retroscena da San Siro

I rossoneri sbloccano Milan Napoli grazie al gol di Theo Hernandez su un grande assist di Leao.

Proprio il rossonero, dopo la rete, è andato a cercare Gabbia dicendogli di non aver paura di cercare la verticale. Un atteggiamento da leader quello del portoghese che detta anche i movimenti dei suoi compagni.

I RETROSCENA DI MILAN NAPOLI DA SAN SIRO

