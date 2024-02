AC Milan Napoli, Kjaer ancora titolare. Ecco chi ci sarà al suo fianco

Milan-Napoli, Simon Kjaer partirà ancora titolare al centro della difesa rossonera: con lui ci sarà Matteo Gabbia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer sarà ancora titolare al centro della difesa rossonera nella sfida di questa sera tra Milan e Napoli.

Con il centrale danese classe ’89, in scadenza di contratto al termine della stagione, ci sarà ancora Matteo Gabbia.

The post Milan Napoli, Kjaer ancora titolare. Ecco chi ci sarà al suo fianco appeared first on Milan News 24.