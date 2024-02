AC Milan Napoli, inizia la preparazione dei partenopei: il REPORT dell’allenamento odierno

Milan Napoli, inizia la preparazione dei partenopei: il REPORT dell’allenamento odierno della squadra di Walter Mazzarri

Non solo il Milan, anche il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti per preparare la sfida contro i rossoneri che andrà in scena domenica 11 febbraio alle ore 20:45 a San Siro. Di seguito il report della seduta odierna dei partenopei sotto gli ordini di Walter Mazzarri.

Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla.

Chiusura di seduta con lavoro aerobico e partitina a campo ridotto.

Zielinski, Meret e Olivera hanno fatto allenamento personalizzato in campo.

