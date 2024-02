AC Milan Napoli: il Giudice Sportivo sanziona il club rossonero, il motivo della decisione

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A. Multato il Milan dopo il match contro il Napoli

Il Giudice Sportivo si è espresso dopo la ventiquattresima giornata della Serie A 2023-24. In tal senso multato il Milan con un ammenda di € 8.000,00 dopo il match contro il Napoli.

Pubblicità

IL MOTIVO – per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5° al 7° del secondo tempo, cori insultanti nei

confronti dell’Arbitro.

Pubblicità

The post Milan Napoli: il Giudice Sportivo sanziona il club rossonero, il motivo della decisione appeared first on Milan News 24.