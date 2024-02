AC Milan Napoli, i RETROSCENA DIRETTA: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

Milan Napoli: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 24ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Napoli sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24.

20:00 – Il Milan oggi userà la nuova quarta maglia nera, per l’occasione anche la mascotte rossonera la

Didn’t think we’d let Milanello miss out on the new threads, did you? #MilanNapoli #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/88YocS3vA3 — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

20:01 – Bennacer riassapora per la prima volta l’atmosfera di San Siro dopo l’infortunio e la Coppa d’Africa. Accoglienza calorosa dei tifosi rossoneri che dedicano un applauso così come al resto della squadra durante l’ingresso in campo

20:11 – Pioli a colloquio con Giroud nel mentre l’attaccante francese si disseta dopo una prima sessione di riscaldamento. L’allenatore rossonero a gesti indica al suo numero 9 che movimenti si aspetta di vedere durante il match

20:12 – Anche oggi Ibrahimovic presente a San Siro, inquadrato dalle telecamere mentre è a bordo campo con Furlani. Entusiasmo dei tifosi nel vederlo.

20:16 – 11 titolare riunito a centrocampo in cerchio per proseguire il riscaldamento, Pioli è al centro di esso a dare indicazioni e caricare la squadra in attesa del match

20:20 – Theo “sbeffeggia” Leao: durante il torello di esercitazione sul possesso palla effettua un tunnel al compagno portoghese tra le risate di entrambi

20:24 – Che gol!! Esercitazione sui cambi di gioco con Theo Hernandez che offre a Giroud che invece di restituire al compagno si coordina dal limite basso dell’area di rigore e con un diagonale al volo infila sotto la traversa

20:30 – Squadre negli spogliatoi in attesa del calcio d’inizio

20:37 – Soliti fischi da parte dei tifosi del Milan alla lettura della formazione avversaria, nessuno risparmiato, coperti anche gli applausi dei sostenitori avversari

20:40 – I tifosi del Milan scandiscono uno per uno i nomi dei loro beniamini alla lettura della formazione rossonera da parte dello speaker. Particolare entusiasmo per Maignan, Giroud e Leao.

