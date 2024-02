AC Milan Napoli, i quotidiani non hanno dubbi sul peggiore: «Applicato sì ma mai pericoloso»

Pulisic il peggiore in Milan-Napoli: la Gazzetta dello Sport boccia la prova dell’americano nella sfida di ieri sera a San Siro

Christian Pulisic è stato il peggiore del Milan nella sfida di ieri sera vinta dai rossoneri contro il Napoli per 1-0 con la rete di Theo Hernandez nel primo tempo. Questo il giudizio della Rosea sull’esterno americano:

Pubblicità

PAROLE – «Il navigatore a destra ieri sera non prendeva: isolato e più banale del solito, mai un dribbling, applicato sì ma non pericoloso».

Pubblicità

The post Milan Napoli, i giornali non hanno dubbi sul peggiore: «Applicato sì ma mai pericoloso» appeared first on Milan News 24.