AC Milan Napoli: gli azzurri chiedono un altro rigore per un POSSIBILE tocco di Musah

Nei minuti finali di Milan Napoli i campani chiedono un rigore dopo il colpo di testa di Rrahmani. Flipper in area di rigore e poi tocco di mano di Musah che però è attaccato al corpo.

Dopo un silent check da parte del Var, l’arbitro ha fatto ripartire la partita normalmente portando al successo i rossoneri.

