AC Milan Napoli, Giroud o Jovic in avanti? Mister Stefano Pioli ha deciso. Le NEWS

Milan-Napoli, chi ci sarà a sorreggere l’attacco dei rossoneri? Pioli sceglie ancora Olivier Giroud. Panchina per Jovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, per la sfida di questa sera tra Milan e Napoli, affiderà le chiavi dell’attacco ancora ad Olivier Giroud.

Il francese, nonostante l’impegno europeo di giovedì contro il Rennes, ha vinto il ballottaggio con Jovic e partirà dal primo minuto. Il serbo potrebbe dunque trovare spazio contro i francesi.

