AC Milan Napoli: due titolari rischiano di saltare il big match di San Siro, Mazzarri in ansia

Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match di San Siro Mazzarri potrebbe dover rinunciare a due titolari

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Milan di domenica sera. In vista della partita di San Siro, Mazzarri potrebbe dover fare a meno di due titolari:

Pubblicità

Pubblicità

come riportato da la Gazzetta dello Sport, sono da verificare le condizioni di Alex Meret e Matias Olivera, assenti da tempo per infortunio ma vicini al rientro in campo. In particolare, il portiere potrebbe essere convocato, ma non si rischierà nulla.

The post Milan Napoli: due titolari rischiano di saltare il big match di San Siro, Mazzarri in ansia appeared first on Milan News 24.