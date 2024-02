AC Milan Napoli DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan affronta il Napoli nella 24ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ospita il Napoli nel posticipo di questa ventiquattresima giornata di campionato. L’obiettivo dei rossoneri è consolidare il terzo posto.

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

Milan Napoli 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti nei a partire dalle 20:45

Pubblicità

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo PAGELLE

Milan Napoli 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Napoli: il pre-partita

Ore 17.00 – Il Milan è la squadra che ha segnato più reti con giocatori subentrati in questo campionato (10); nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), solo due volte i rossoneri hanno realizzato più gol con calciatori entrati a gara in corso in un intero campionato: 12 nel 2010/11 e 11 nel 2011/12.

Ore 16.30 – Il Napoli è la vittima preferita di Olivier Giroud con la maglia del Milan tra tutte le competizioni: cinque reti, quattro di queste sono arrivate al Maradona, più quella segnata nella sfida del settembre 2022 a San Siro, ultimo precedente casalingo in Serie A.

Ore 16.00 – Il Milan ha guadagnato 49 punti in 23 match di questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due volte i rossoneri hanno ottenuto più punti a questo punto della stagione in Serie A: 58 nel 2003/04 e 50 nel 1995/96 – in entrambe quelle due occasioni il club meneghino vinse anche la 24ª gara.

Ore 15.30 – Spetta ancora a Olivier Giroud reggere il peso dell’attacco.

Ore 15.00 – Pioli si affida a Leao sulla corsia di sinistra e Pulisic su quella destra. Toccherà a loro due rifinire l’unica punta.

Ore 14.30 – Loftus-Cheek trequartista nello scacchiere di Pioli. L’inglese avrà un ruolo fondamentale questa sera a San Siro.

You know what time it is 5⃣ #MilanNapoli #SempreMilan pic.twitter.com/w2dpUDvH1u — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

Ore 14.00 – Sulle fasce confermati Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra.

Ore 13.30 – Scelte confermate in difesa, a cominciare dalla coppia di centrali davanti a Maignan. Spazio a Kjaer e Gabbia.

Ore 13.00 – La novità riguarda la squalifica di Tijjani Reijnders, che verrà sostituto dal rientro da titolare di Ismael Bennacer. L’algerino giocherà al fianco di Adli.

Ore 12.30 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per Milan Napoli.

Big night tonight, Rossoneri

Time to step out of the shadows #MilanNapoli #SempreMilan Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/PxNiTA0HJn — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

The post Milan Napoli LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.