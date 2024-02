AC Milan Napoli 1-0: decide Threno Hernandez, clean sheet e vittoria per Mister Stefano Pioli

Il Milan affronta il Napoli nella 24ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ottiene una vittoria fondamentale contro il Napoli: 1-0 a San Siro, decide Theo Hernandez.

Milan Napoli 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Napoli.

2′ Possesso palla del Milan, idea per Pulisic – Il Milan ha cominciato bene il match, tenendo in mano il pallino del gioco. Lungo possesso palla in cerca di spazi: lancio dalla difesa per Pulisic, pallone troppo profondo.

4′ Occasione Pulisic – Sviluppa bene a destra il Milan. Calabria si trova bene con Pulisic: l’americano va al cross dal fondo ma sparacchia male, ostacolato dalla scivolata di Zielinski.

6′ Gabbia salva su Di Lorenzo – Kvaratskhelia scarica per Simeone, che va da Anguissa. Pallone allargato per Di Lorenzo, che scodella un cross morbido che viene respinto dal colpo di testa di Gabbia.

8′ Colpo di testa Loftus-Cheek – Theo Hernandez ha spazio a sinistra e lo sfrutta con un traversone dal fondo: di testa si inserisce Loftus-Cheek ma colpisce troppo debolmente. Ostigard completa il disimpegno liberando l’area.

10′ Traversa Simeone – Ad un passo dal vantaggio il Napoli! Kvaratskhelia al cross dalla destra, Simeone anticipa Kjaer ma davanti a Maignan di prima intenzione calcia clamorosamente sull’incrocio dei pali.

12′ Mazzocchi anticipa Pulisic – Leao punta, sposta il pallone sul destro e crossa sul secondo palo per Pulisic: bravissimo in elevazione Mazzocchi ad anticipare Pulisic.

15′ Murato il cross di Leao – Azione fotocopia di quella precedente, ma questa volta il suggerimento del portoghese è impreciso. Allontana di testa la retroguardia del Napoli.

16′ Simeone a terra – Rimane giù l’argentino dopo il contatto (regolare) con Kjaer. Qualche secondo di stop al gioco, poi si rialza l’attaccante.

19′ Ritmi bassi in questa fase – Le squadre si stanno ancora studiando. Pochi spazi, tanto possesso palla ma manca l’ultimo passaggio. Non ne beneficia lo spettacolo.

22′ Torna il Milan a fare la partita – Dopo alcuni minuti di difficoltà, complice la pressione del Napoli, il Milan è tornato a fare la partita. Giro palla ragionato dei rossoneri, ma non ci sono varchi.

24′ Errore di Leao – Bella giocata di Mazzocchi, ma Juan Jesus combina un pasticcio. Recupera il Milan con Leao, che può mandare in porta con il filtrante Pulisic ma sbaglia a sorpresa la misura del passaggio.

25′ Gol Theo Hernandez – Theo dà il via all’azione servendo Giroud, che scende a prendersi palla e lega il gioco trovando Leao. Pallone fantascientifico del portoghese a spaccare in due la difesa del Napoli e trovare ancora Theo: controllo e sinistro che fulmina nell’uno contro uno Gollini.

27′ Tiro Leao – Destro a giro di Leao: da lontano, ma trova il bersaglio con potenza. Vola Gollini e respinge il tentativo con i pugni.

29′ Punizione Adli – Cerca compagni in area l’ex Bordeaux con una traiettoria morbida. Anguissa però anticipa di testa Giroud.

31′ Milan in controllo ora – I rossoneri, dopo il vantaggio, stanno controllando la partita. Napoli che ha accusato il colpo, fatica a reagire in questo momento.

34′ Tiro Gabbia – Theo Hernandez per Leao, al cross per Loftus-Cheek anticipato di testa da Mazzocchi. Raccoglie Gabbia al limite, che controlla e calcia al volo ma la conclusione è troppo centrale: para senza problemi Gollini.

36′ Si fa male Calabria – Probabilmente di natura muscolare il problema per Calabria, che ha chiesto il cambio dopo un passaggio sulla fascia destra. Entra Florenzi al suo posto.

39′ Sbaglia qui Theo Hernandez – Aveva cercato Leao con un lancio lungo ma il suggerimento è totalmente fuori misura.

40′ Florenzi stende Kvara, punizione velenosa per il Napoli – Intervento falloso sulla fascia sinistra del neo entrato Florenzi su Kvaratskhelia. Fallo e calcio di punizione da posizione invitante per il Napoli.

41′ Punizione Zielinski – A metà tra un tiro e un cross la traiettoria del polacco, nessun compagno riesce ad intervenire.

43′ Bennacer anticipa Kvaratskhelia – Mazzocchi cerca il georgiano con un traversone dalla sinistra, ma è bravo Bennacer a seguire e ripiegare in area di rigore.

3 minuti di recupero

45’+1′ Occasione Kvaratskhelia – Passa a sinistra Kvara su Florenzi. Poi cross arretrato, ma Adli è posizionato benissimo e legge in anticipo il suggerimento spazzando via il pallone.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambio Napoli – In campo Politano al posto di Ostigard.

47′ Occasione Florenzi – Milan ad un passo dal pareggio! Adli trova con una grande imbucata Florenzi: stop e destro, una deviazione sta per sorprendere Gollini. Non trattiene il portiere del Napoli, sta per arrivare Giroud ma l’ex Fiorentina si fionda sulla sfera e la blocca in due tempi.

49′ Bennacer rischia ma chiude in area – Simeone controlla pericolosamente nell’area del Milan, sta per girarsi ma viene chiuso da Bennacer. L’algerino rischia il dribbling, ma salva in area di rigore.

49′ Loftus-Cheek a terra in area, il Milan chiede il rigore – Leao trova in area Loftus-Cheek, che sta per presentarsi davanti a Gollini ma viene abbattuto da Rrahmani. Per Doveri e il VAR non è calcio di rigore.

50′ Tiro Politano – Si ribalta l’azione, Politano sterza sul mancino e calcia sul primo palo. Pallone che si perde largo.

51′ Tiro Pulisic – Ribattuto il tentativo dal limite dell’area dell’americano.

53′ Occasione Bennacer – Controlla l’algerino da posizione defilata e calcia in porta: tiro troppo strozzato, tentativo largo.

54′ Occasione Simeone – Follia di Bennacer, che regala palla sulla trequarti a Simeone. L’argentino ringrazia e punta la porta, ma il suo destro a giro non inquadra il bersaglio.

55′ Cambio Napoli – Raspadori prende il posto di Simeone.

58′ Florenzi monumentale su Kvaratskhelia – Kvara punta Kjaer e lo salta nettamente. Entra in area ma viene fermato dall’intervento provvidenziale da parte di Florenzi.

60′ Tiro Politano – A giro il tentativo col mancino di Politano: pallone verso il secondo palo che esce di un soffio.

61′ Gollini sbaglia l’uscita, non ne approfitta Pulisic – Punizione di Theo Hernandez dalla sinistra, Gollini esce coi pugni ma liscia l’intervento. Per sua fortuna non ne approfitta Pulisic.

62′ Colpo di tacco Theo Hernandez – Sponda di Giroud, Theo ci prova con il tacco ma è troppo centrale. Blocca Gollini.

65′ Cambi Milan – Musah e Simic prendono il posto di Bennacer e Kjaer.

67′ Gabbia salva il Milan – Taglio di Mazzocchi a sinistra, se lo perde Florenzi. Cross basso di prima intenzione, Raspadori viene anticipato da un intervento mostruoso di Gabbia.

68′ Tiro Kvaratskhelia – Sterzata e destro a giro ma centrale: nessun problema in presa per Maignan.

69′ Occasione Leao – Musah trova Leao, che fa secco Rrahmani in area ma il suo tiro in diagonale esce clamorosamente sul fondo.

72′ Scintille Florenzi Juan Jesus – Battibecco tra i due giocatori, l’arbitro Doveri li richiama all’ordine.

73′ Tiro Mazzocchi, protesta il Napoli per un tocco di Simic – Conclusione del terzino del Napoli, ribatte Simic ma scattano le proteste del Napoli: presunto tocco col braccio, ma era lungo il corpo.

75′ Cambi Napoli – Lindstrom e Olivera sostituiscono Zielinski e Mazzocchi.

77′ Leao danza a sinistra – Azione personale del portoghese, che si libera di un paio di avversari in dribbling e crossa. Salva Olivera, allontanando il pallone.

78′ Occasione Politano – A botta sicura il tiro dell’attaccante, ma si immola Loftus-Cheek.

80′ Cambi Milan – Pulisic e Giroud lasciano il posto a Jimenez e Jovic.

83′ Tiro Anguissa – Conclusione larga dal limite dell’area di rigore.

84′ Ammonito Juan Jesus – Intervento in ritardo su Theo Hernandez, primo ammonito del match.

86′ Occasione Leao – Jovic manda in campo aperto Leao, che vola a tu per tu con Gollini ma sbaglia il passaggio per Theo Hernandez. Si era poi alzata la bandierina.

88′ Palo Napoli – Cross di Lindstrom respinto da Simic sul palo. Poi calcia Anguissa ma Maignan alza sopra la traversa.

89′ Cambio Napoli – Fuori Juan Jesus e dentro Ngonge.

5 minuti di recupero

90′ Il Napoli chiede il rigore – Colpo di testa di Rrahmani, flipper e poi tocco di mano di Musah. Ma è attaccato al corpo.

90’+5′ Ammonito Theo Hernandez – Fermato irregolarmente Politano.

FINE PARTITA

Migliore in campo Milan: Theo Hernandez PAGELLE

Milan Napoli 1-0: risultato e tabellino

Rete: 25′ Theo Hernandez

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (36′ Florenzi), Kjaer (65′ Simic), Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer (65′ Musah); Pulisic (80′ Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (80′ Jovic). All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Okafor, Terracciano, Eletu

Napoli (3-5-2): Gollini; Ostigard (46′ Politano), Rrahmani, Juan Jesus (89′ Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (75′ Lindstrom), Mazzocchi (75′ Olivera); Kvaratskhelia, Simeone (55′ Raspadori). All. Mazzarri. A disp. Contini, Natan, Traoré, Cajuste, Dendoncker

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 84′ Juan Jesus, 90’+5′ Theo Hernandez

Milan Napoli: il pre-partita

Suited and booted #MilanNapoli #SempreMilan @OffWht pic.twitter.com/IZ4SLcnXbf — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

Didn’t think we’d let Milanello miss out on the new threads, did you? #MilanNapoli #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/88YocS3vA3 — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

A highly-anticipated debut for our new Fourth Kits #MilanNapoli #SempreMilan @pumafootball — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

The team news is in! #MilanNapoli #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/F0dF0yvMWW — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

Ore 19.30 – Le formazioni ufficiali di Milan Napoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

Ore 19.20 – Come riferito da DAZN, Meret ha avuto un attacco di gastroenterite e va in tribuna. Gioca ancora Gollini.

Ore 19.15 – Milan arrivato a San Siro.

Arrivato anche il #Milan a San Siro. Sempre meno al calcio d’inizio di #MilanNapoli pic.twitter.com/11ZKD1LMBj — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 11, 2024

Ore 19.10 – Il Napoli è arrivato allo stadio.

Il #Napoli arrivato a San Siro. Manca poco all’ inizio di #MilanNapoli pic.twitter.com/va7TMbTiao — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 11, 2024

Ore 19.00 – Il Milan indosserà per la prima volta la quarta maglia nella sfida di stasera contro il Napoli.

Ore 18.30 – In vista della sfida di questa sera tra Milan e Napoli sono tre i calciatori rossoneri diffidati che in caso di ammonizione salteranno la sfida di domenica prossima contro il Monza. I tre in questione sono Yunus Musah, che convive con la spada di Damocle del giallo da diverse partite, Alessandro Florenzi e Loftus-Cheek

Ore 18.00 – Sarà Daniele Doveri di Roma 1 a dirigere le operazioni a San Siro. Un arbitro esperto, che ha alle spalle 29 direzioni di gara con i rossoneri – ultima volta il 2-2 del 22/12/2023 con la Salernitana – e 30 con il Napoli. Doveri ha già diretto due volte la sfida in Serie A tra Milan e Napoli, con una vittoria per i partenopei (2-1 in casa, 18 novembre 2017) un pareggio (0-0 a San Siro il 26 gennaio 2019).

Ore 17.30 – Stefano Pioli è rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide da allenatore contro Walter Mazzarri in Serie A (6V, 4N).

Ore 17.00 – Il Milan è la squadra che ha segnato più reti con giocatori subentrati in questo campionato (10); nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), solo due volte i rossoneri hanno realizzato più gol con calciatori entrati a gara in corso in un intero campionato: 12 nel 2010/11 e 11 nel 2011/12.

Ore 16.30 – Il Napoli è la vittima preferita di Olivier Giroud con la maglia del Milan tra tutte le competizioni: cinque reti, quattro di queste sono arrivate al Maradona, più quella segnata nella sfida del settembre 2022 a San Siro, ultimo precedente casalingo in Serie A.

Ore 16.00 – Il Milan ha guadagnato 49 punti in 23 match di questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo due volte i rossoneri hanno ottenuto più punti a questo punto della stagione in Serie A: 58 nel 2003/04 e 50 nel 1995/96 – in entrambe quelle due occasioni il club meneghino vinse anche la 24ª gara.

Ore 15.30 – Spetta ancora a Olivier Giroud reggere il peso dell’attacco.

Ore 15.00 – Pioli si affida a Leao sulla corsia di sinistra e Pulisic su quella destra. Toccherà a loro due rifinire l’unica punta.

Ore 14.30 – Loftus-Cheek trequartista nello scacchiere di Pioli. L’inglese avrà un ruolo fondamentale questa sera a San Siro.

You know what time it is 5⃣ #MilanNapoli #SempreMilan pic.twitter.com/w2dpUDvH1u — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

Ore 14.00 – Sulle fasce confermati Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra.

Ore 13.30 – Scelte confermate in difesa, a cominciare dalla coppia di centrali davanti a Maignan. Spazio a Kjaer e Gabbia.

Ore 13.00 – La novità riguarda la squalifica di Tijjani Reijnders, che verrà sostituto dal rientro da titolare di Ismael Bennacer. L’algerino giocherà al fianco di Adli.

Ore 12.30 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per Milan Napoli.

Big night tonight, Rossoneri

Time to step out of the shadows #MilanNapoli #SempreMilan Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/PxNiTA0HJn — AC Milan (@acmilan) February 11, 2024

The post Milan Napoli 1-0: decide Theo Hernandez, clean sheet e vittoria per Pioli appeared first on Milan News 24.