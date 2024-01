AC Milan, l’unione fa la forza! In corso una cena di club con tutti i rossoneri. Svelato il MOTIVO

Milan, l’unione fa la forza! In corso una cena di squadra con tutti i rossoneri. Svelato il MOTIVO dell’incontro

In vista dei prossimi impegni il Milan sta facendo gruppo.

La squadra si è incontrata questa sera in pieno centro a Milano per una cena per rafforzare ancora di più la coesione dei rossoneri. Tutti i calciatori erano presenti.

The post Milan, l’unione fa la forza! In corso una cena di squadra con tutti i rossoneri. Svelato il MOTIVO appeared first on Milan News 24.