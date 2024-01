AC Milan, Leao diventa un caso: a digiuno di gol da più di 3 mesi in campionato, il dato sui tiri che preoccupa

Nonostante la vittoria del Milan contro la Roma c’è la nota stonata Leao. Il portoghese a digiuno in Serie A da più di 3 mesi

Tre gol del Milan contro la Roma ma ancora una volta Leao non iscritto al tabellino dei marcatori. L’ultima rete del numero 10 del Milan in Serie A risale addirittura al 23 settembre, contro il Verona a San Siro.

Ma non è solo il digiuno dal gol ma anche la poca pericolosità in generale di Leao che preoccupa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Leao non tira in porta dal 29 ottobre, praticamente tre mesi.

