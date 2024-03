Ac Milan Internazionale F.C., un precedente preoccupa Mister “Demone” Inzaghi, ecco l’approfondimento: il motivo

21 Mar 2024, 10:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il derby Milan-Internazionale si è già giocato quattro volte durante la settimana in #CampionatoSerieA, uno non evoca buoni ricordi ai leoni nerazzurri

Non è la prima volta che il derby Milan-Internazionale si gioca in settimana. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono ben quattro precedenti a riguardo.

Il primo si è disputato nel 1946, il terzo venerdì 14 aprile 2006 e infine mercoledì 4 aprile 2018. È il secondo però a preoccupare maggiormente Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : venerdì 11 maggio 2001 i rossoneri vinsero addirittura 6-0.

L’articolo Milan Internazionale, un precedente preoccupa Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : il motivo proviene da Internazionale News 24.