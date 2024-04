Ac Milan Internazionale F.C., Seconda Stella nerazzurro prima del derby? L’ipotesi più accreditata è un’altra

3 Apr 2024, 08:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Quante possibilità ci sono per l’Internazionale di assicurarsi la #vittoria* dello scudetto nel giorno del derby col Milan? Può succedere prima Un mese fa, il Milan ha dato il via alle vendite per il derby trovandosi in terza posizione, distante 16 punti dall’Internazionale, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Dopo una sconfitta spiacevole a A.C. Monza […]

