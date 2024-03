Ac Milan Internazionale F.C., perchè il derby si gioca di lunedì, ecco l’approfondimento: il motivo

19 Mar 2024, 20:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il derby tra Milan ed Internazionale, inizialmente in programma il 21 aprile, potrebbe disputarsi lunedì 22: ecco il motivo e “tutti gli #approfondimenti

L’Internazionale si avvia verso lo scudetto, con il derby contro il Milan che potrebbe essere determinante per la conquista della seconda stella.

Tuttavia, la data del match è ancora incerta. Prima del derby, il Milan affronterà la Roma in Europa #League il 18 aprile. Si valuta di programmare il derby per il 22 aprile, evitando al Milan 2 partite ravvicinate. La richiesta è stata accolta in attesa della certifica ufficiale dalla Lega Serie A. Questo potrebbe influenzare anche i diritti TV, con DAZN che preferirebbe trasmettere il derby, ma potrebbe cederlo a Sky. Resta da vedere l’intesa finale tra le parti. La decisione verrà ufficializzata #domani.

