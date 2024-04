Ac Milan Internazionale F.C., Mister Stefano Pioli preoccupato, ecco l’approfondimento: pericolo allarme difesa per il derby – IL MOTIVO

2 Apr 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Stefano Pioli è preoccupato per un possibile allarme difesa in vista di Milan-Internazionale, in programma lunedì 22 aprile Stefano Pioli è in ansia in vista del derby Milan-Internazionale, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45. Tomori e Thiaw sono entrati in diffida dopo le ammonizioni ricevute nella #Super #Scontro contro la Fiorentina. In caso di […]

