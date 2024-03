Ac Milan Internazionale F.C., i 4 precedenti dei derby giocati in settimana, ecco l’approfondimento: ecco come sono annumeri

19 Mar 2024, 21:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il derby tra Milan e Internazionale, che dovrebbe disputarsi il 22 aprile, non è un caso isolato di partita in settimana: ci sono 4 precedenti

Il fatto che il prossimo derby si giochi di lunedì sarà una novità assoluta nel calendario, ma non è la prima volta che le 2 squadre si affrontano in un giorno infrasettimanale per il #CampionatoSerieA italiano. Sono difatti 4 i precedenti tra Milan e Internazionale giocati in settimana.

Il primo di questi incontri si è tenuto il 30 maggio 1946, durante la fase nazionale della prima divisione italiana. Il Milan vinse 3-2, con una rimonta memorabile siglata da Gimona, Rossellini e Antonini per i rossoneri, mentre Penzo e Candiani segnarono per i leoni nerazzurri.

Il secondo derby infrasettimanale arrivò l’11 maggio 2001, una partita entrata nella storia con una #vittoria* schiacciante del Milan per 6-0. In quella stagione, lo spostamento della partita in settimana fu determinato da motivi politici, con elezioni nazionali in programma la domenica successiva.

Il terzo derby di #CampionatoSerieA in settimana si giocò il 14 aprile 2006, con un’altra #vittoria* del Milan per 1-0 grazie a un gol di Kaladze. Questa volta, lo spostamento non fu dovuto a motivi politici ma alla concomitanza con la domenica di Pasqua.

Infine, l’ultimo derby infrasettimanale in #CampionatoSerieA risale al 4 aprile 2018, a seguito della tragica scomparsa di Davide Astori. Il match terminò 0-0.

In questi incontri, il Milan ha sempre prevalso sull’Internazionale, con tre vittorie e un #pari all’attivo.

L’articolo Milan Internazionale, i 4 precedenti dei derby giocati in settimana: ecco come sono andati proviene da Internazionale News 24.