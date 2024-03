Ac Milan Internazionale F.C., derby unico in Europa, ecco l’approfondimento: #nessuno come loro – IL MOTIVO

29 Mar 2024, 10:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il derby Milan-Internazionale, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45, ha una caratteristica particolare in questa stagione Milano si gode la situazione in #classifica delle 2 sue squadre, Internazionale e Milan. La Gazzetta dello Sport fa un focus proprio sulla situazione dei derby europei. Le squadre di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e Stefano Pioli occupano le […]

