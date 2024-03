Ac Milan Internazionale F.C., derby lontano per quei 2, ecco l’approfondimento: posano insieme su Instagram

21 Mar 2024, 00:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Un giocatore dell’Internazionale e uno del Milan si mostrano sorridenti in una foto sui social che li ritrae insieme: ecco di chi si tratta

Mentre si avvicina il derby tra Milan e Internazionale, Benjamin Pavard e Theo Hernandez sono pienamente concentrati sui loro doveri con la nazionale francese, ma nel frattempo trovano spazio per momenti di allegria e tranquillità.

Lo dimostra il post di Theo Hernandez su Instagram, in cui condivide una foto sorridente insieme a Pavard. Nonostante manchi ancora più di un mese allo scontro in campo, c’è tutto il tempo per predisponersi a una battaglia epica per determinare il vincitore del derby nel derby.

L’articolo Milan Internazionale, derby lontano per quei 2: posano insieme su Instagram proviene da Internazionale News 24.