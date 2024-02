Ac Milan in vendita? Cardinale cerca nuovi partner in Medio Oriente

25 Feb 2024, 12:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Milan in vendita? Cardinale cerca nuovi partner in Medio Oriente. Le ultime sul futuro del club rossonero

L’edizione giornaliera della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della possibile cessione del Milan da parte di Cardinale. Il numero uno di RedBird starebbe ora guardando in Medio Oriente.

Cardinale non intende cedere il comando, ma si è detto disponibile a trattare una quota del club. Nuovi capitali arabi sarebbero infatti determinanti per la crescita del Milan: si cercano investitori interessati a collaborare come sponsor o come partner nel nuovo stadio o azionisti di minoranza.

