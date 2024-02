AC Milan in crescita, spunta il indiscrezione: a AC Milanello in molti pensano a questo obiettivo

Milan in netta crescita, spunta il retroscena: a Milanello in molti pensano a questo obiettivo. Tutti i dettagli

L’ultimo turno di campionato ha visto il Milan vincere la sua partita contro il Napoli e la Juventus perdere l’intera posta in palio in casa contro l’Udinese. Ora il Diavolo ha un distacco di 10 punti dall’Atalanta ed è a -1 dalla squadra di Allegri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a Milanello in molti pensano che sia possibile agguantare la seconda posizione, un piazzamento che permetterebbe ai rossoneri di poter disputare la prossima Supercoppa italiana.

