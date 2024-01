AC Milan, il mercato estivo non ha funzionato? I numeri dei gol rossoneri dicono questo

Milan, il mercato estivo non ha funzionato? I numeri dei gol rossoneri dicono questo. Il dato dopo 21 partite

Sono ben 24 gol sui 51totali le reti segnate dai rossoneri arrivati in estate in questa prima parte di stagione. In campionato, i gol dei nuovi sono stati 19 su 41.

Ad aver segnato sono soprattuto Pulisic con 7 reti e Jovic con 6. Seguono Okafor con 4 reti, Loftus–Cheek con 3, Reijnders e Chukwueze a quota 2.

The post Milan, il mercato estivo non ha funzionato? I numeri dei gol rossoneri dicono questo appeared first on Milan News 24.