AC Milan, i rossoneri lottano fino alla fine: quanti punti conquistati con le rimonte!

Milan, i rossoneri lottano fino alla fine: quanti punti conquistati con le rimonte! Ecco la statistica ufficiale sulla banda di Pioli

Le ultime vittorie in trasferta contro l’Udinese e Frosinone sono alcuni degli esempi di questa stagione in cui i rossoneri hanno conquistato punti nonostante fossero andati sotto nel punteggio.

Come riportato da SkySport, il Milan ha la miglior media punti nelle partite in cui passa in svantaggio con 1,2 punti. Seguono il Bologna e la Juventus con 1 punto, il Napoli con 0,91, il Genoa con 0,84 e la Roma con 0,72 punti.

