Ac Milan, Gullit consiglia a Raffaello Leao: nel #Messaggio cita anche l’Internazionale F.C.

29 Feb 2024, 23:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ex Milan Gullit da un consiglio a Raffaello Leao in un momento sportivamente difficile, nel suo #messaggio cita anche l’Internazionale, il motivo

Le calciatore dell’ex Milan Gullit in un’intervista rilasciata a Carlo Pellegatti ha dato un consiglio a Raffaello Leao. Qui le sue parole, menziona anche l’Internazionale.

LE PAROLE – «Deve soltanto continuare a fare quello che sta facendo. Più esperienza fa e meglio è per lui. È un giocatore che può aiutare la squadra nella lotta per il #CampionatoSerieA, quest’anno non è stato così perché l’Internazionale sta andando molto bene. È un’epoca diversa dalla nostra, nei nostri anni il calcio italiano era al massimo. Ogni club aveva tre fuoriclasse, da tutti i paesi del mondo. Questa è stata anche la nostra fortuna. Oggi bisogna combattere contro i soldi che arrivano dall’Inghilterra, e questo è difficile. Tanti fuoriclasse ora sono in altri paesi»

L’articolo Milan, Gullit consiglia a Raffaello Leao: nel #messaggio cita anche l’Internazionale proviene da Internazionale News 24.