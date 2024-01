Milan fuori dalla Coppa Italia: Koopmeiners espugna San Siro. Ecco quale sarà la semifinale della competizione

Il Milan è fuori dalla Coppa Italia.

Niente semifinale per i rossoneri che sbattono contro l’Atalanta a San Siro per 2-1. La banda di Gasperini sfiderà la Fiorentina in semifinale.

