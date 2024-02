AC Milan Femminile Sassuolo 2-0 DIRETTA: Marinelli sfiora il tris

Il Milan Femminile ospita il Sassuolo per il ritorno dei quarti di Coppa Italia 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca live

(inviato al Puma House of Football) – Dopo il pareggio contro la Fiorentina torna in campo il Milan Femminile per i quarti di finale di ritorno della Coppa Italia 2023-24. Le rossonere ospitano il Sassuolo al Puma House of Football. Obiettivo difendere lo 0-3 dell’andata.

Milan Femminile Sassuolo 2-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

3′ GOL GRIMSHAW – subito in vantaggio il Milan, grande giocata di Soffia sulla sinistra, palla a Vigilucci che pensa al tiro ma poi appoggia alla compagna che con una serpentina letale entra in area e batte Kresche per l’1-0 rossonero

7′ Nonostante il vantaggio continua a spingere il Milan, le rossonere stanno giocando con un grande ritmo, pressing a tutto campo. Sassuolo in difficoltà

9′ Il Sassuolo prova ad imbastire una reazione. Ben chiusa la difesa del Milan

14′ GOL DOMPIG – raddoppia il Milan, lancio dalle retrovie di Arnadottir che premia la corsa della numero 99 rossonera che arriva a tu per tu con Kresche e la batte segnando il 2-0.

19′ Partita fin qui a senso unico, il Sassuolo non riesce a creare occasioni, il Milan sfrutta la velocità delle sulle ali per le ripartenze

25′ Milan in controllo del match, il Sassuolo si affida alle giocate individuali di Simon, ben contenuta Piga e compagne

28′ Occasione Vigilucci – Grimshaw prova a restituire il favore alla compagna dopo l’assist per il primo gol. La numero 17 però sola davanti a Kresche si fa ipnotizzare e le calcia addosso divorandosi il possibile tris rossonero

33′ Ritmi più bassi, ora. Il Milan gestisce con il possesso, Sassuolo poco incisivo e quasi mai nella metà campo avversaria

39′ Il Milan anche senza grandi sforzi prova a costruire pericoli alla ricerca del terzo gol. Il Sassuolo sembra rimasto negli spogliatoi

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ inizia il secondo tempo

51′ Il Sassuolo prova la reazione d’orgoglio, partita spezzettata dai falli

54′ Occasione Marinelli – calcio d’angolo di Arnadottir che premia l’inserimento della compagna, colpo di testa di poco fuori

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Milan Femminile Sassuolo 2-0: risultato e tabellino

Marcatrici: 3’Grimshaw; 14’Dompig;

Milan femminile (4-3-3): Babb; Arnadottir, Mesjasz, Piga (46’Fusetti), Soffia; Grimshaw, Vigilucci, Rubio Avila; Dompig, Ijeh, Nadim (46’Marinelli). A.disp. Giuliani, Asllani, Dubcova, Mascarello, Staskova, Laurent, Guagni All. Corti

Sassuolo (4-3-3): Kresche; Santoro, Passeri, Pleidrup (46′ Mella), Philtjens (53′ Filangieri); Pondini, Missipo, Simon; Monterubbiano, Tudisco, Sciabica. A.disp. Lonni, Sabatino, Durand, Prugna, Celland, Poje, Kullashi All. Sacchetti

Arbitro: Lovison di Padova

Ammonite: 30’Nadim;

