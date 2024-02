AC Milan Femminile, mano pesante del Giudice Sportivo su Laurent: turno di squalifica per due giornate e ammenda, il motivo

Pugno duro del giudice sportivo per Laurent del Milan Femminile. Per la rossonera squalifica di due giornate e ammenda

Stangata per Laurent. La giocatrice del Milan Femminile è stata espulsa a fine della gara di campionato contro il Sassuolo. Il giudice sportivo ha deciso di squalificarla per due giornate e con aggravante di un’ammenda di 500.000 euro.

Pubblicità

IL MOTIVO – Per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo frase ingiuriosa e per aver, in seguito alla notifica dell’espulsione, rivolto allo stesso una ulteriore

espressione ingiuriosa.

Pubblicità

Pubblicità

The post Milan Femminile, mano pesante del Giudice Sportivo su Laurent: squalifica per due giornate e ammenda, il motivo appeared first on Milan News 24.