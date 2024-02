AC Milan Femminile, domani il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia VS il Sassuolo

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, il Milan femminile si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo per i quarti di Coppa Italia

Archiviato il pareggio di contro la Fiorentina in campionato il Milan Femminile è pronto a scendere in campo contro il Sassuolo per i quarti di finale di ritorno della Coppa Italia 2023-24.

L’obiettivo delle rossonere è difendere la netta vittoria della andata (0-3 con tripletta di Kamila Dubcova) e conquistare la semifinale del torneo contro la vincente del match tra Roma e Napoli.

