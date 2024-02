Ac Milan Fc Internazionale Women DIRETTA 2-1: comincia il secondo tempo

Pubblicità

Appuntamento al Centro Sportivo Vismara per il derby della Serie A femminile tra Milan e Inter Women: la cronaca live del match

Il centro sportivo Peppino Vismara ospita il derby femminile della Serie A, valevole come 18^ giornata di campionato, tra il Milan e le Inter Women: segui la cronaca live testuale con noi!

MILAN INTER WOMEN, LA CRONACA

70′ – Nel corso di questa fase del gioco, caratterizzata da molte interruzioni dovute a numerosi falli, l’Inter cerca con determinazione il gol del pareggio

66′ – Altro cambio per le rossonere: finisce il derby di Staskova e inizia quello di Soffia

64′ – Sostituzione per il Milan: fuori Grimshaw per Vigilucci

60′ – Ammonizione per Milinkovic, che entra male sulla caviglia di Grimshaw

54′ – Grande pressione dell’Inter, che cerca di rendersi pericolosa. Il Milan si chiude bene e non lascia neanche un fazzoletto di terra

– secondo tempo –

sostituzione per l’Inter all’intervallo: fuori Bugeja per Polli

– fine primo tempo –

45′ – GOL INTER – Serturini riapre il derby! L’attaccante s’invola, lasciando Guagni sul posto. Si sposta la palla sul destro e lascia partire il suo solito, imprendibile, tiro!

34′ – GOL MILAN. Dallo sviluppo di calcio d’angolo di Mascarello, Pigat in rovesciata conclude in porta, e la respinta di Cetinja rimbalza sul corpo di Staskova, che deve solo spingere in rete

33′ – BRIVIDO MILAN! Grimshaw fa tutto da sola, sgasando in mezzo al campo e arrivando al cospetto di Cetinja: sulla sua conclusione il portiere si allunga e respinge in corner

27′ – Dallo sviluppo di calcio d’angolo battuto da Magull, svetta Cambiaghi, tentando il gol di testa dell’andata. Giuliani non si fa sorprendere!

21′ – Conclusione dalla lunghissima distanza di Grimshaw. Centrale, nessun problema per Cetinja

16′ – Primo cambio per le nerazzurre: non ce la fa a proseguire Robustellini, entra Fordos

9′ – GOL DEL MILAN, autorete sfortunata di Alborghetti, che intercetta il cross di Dompig e insacca

6′ – Fase di studio delle due squadre, che prendono le rispettive misure, senza però mai rendersi pericolose

Fischio d’inizio alle 17 , si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Serturini

IL TABELLINO

Reti: 8′ Aut. Alborghetti (INT); 33′ Staskova (MIL), 44′ Serturini (INT);

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 37 Guagni, 23 Piga, 25 Mesjasz, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw (17 Vigliucci 63′), 12 Mascarello, 10 Dubcova; 99 Dompig, 21 Staskova (20 Soffia 65′), 70 Marinelli. A disposizione: 32 Babb, 5 Cernoia, 6 Fusetti, 9 Asllani, 14 Rubio, 19 Ijeh, 28 Arrigoni. Coach: Davide Corti.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti, 55 Tomter, 14 Robustellini (17 Fordos 15′); 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 7 Bugeja (9 Polli 46′), 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 12 Piazza, 31 Capecchi, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 18 Pandini, 20 Simonetti, 99 Jelcic.Coach: Rita Guarino.

IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro scelto da Rita Guarino

Le 1⃣1⃣ scelte da coach @ritaguari per #MilanInter https://t.co/LFLAlzEDqD#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/jVQAMKn0B6 — Inter Women (@Inter_Women) February 18, 2024

La concentrazione delle nerazzurre prima del derby

Focus #ForzaInter #InterWomen #MilanInter pic.twitter.com/PV89qDBAfV — Inter Women (@Inter_Women) February 18, 2024

Uno sguardo allo spogliatoio nerazzurro

Tutto pronto per #MilanInter #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/bSs4azMt8y — Inter Women (@Inter_Women) February 18, 2024

Matchday!

Matchday

#MilanInter

18^ giornata Serie A

17:00 CET

Stadio Vismara#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/wlOpuU3zey — Inter Women (@Inter_Women) February 18, 2024

