Ac Milan Fc Internazionale Primavera DIRETTA 1-1: a Kamate risponde Camarda, due eurogol e si va all’intervallo

24 Feb 2024, 14:47

Milan Internazionale Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del derby delle ore 13, valevole per la 23^ giornata di campionato

Tutto pronto per Milan Internazionale, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro. Nerazzurri di Chivu attualmente al comando della classifica con 47 punti, con ben 10 punti di distacco sulle seconde (Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma, tutte ferme a 37). Rossoneri di Abate al sesto posto, con 36 punti.

CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio! Inizia adesso la partita.

2′ – KAMATE! Il numero 10 slalomeggia sulla destra, salta un paio di avversari e poi calcia: palla sull’esterno della rete.

3′ – GOL DI KAMATE! Prodezza del numero 10 nerazzurro che è on fire in questo avvio di stagione! Supera una serie di avversari, poi si accentra e calcia col mancino: tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio. Nerazzurri in vantaggio.

6′ – Bakoune cerca Camarda! Il Milan si affida ai cross di Bakoune dalla destra in questa fase così complicata del match. Da un suo traversone prova a controllare in area Camarda ma viene ben chiuso da Stankovic.

11′ – Eletu! Conclusione da fuori area del rossonero, ma tiro debole e facile preda per Raimondi.

12′ – Adesso è il Milan che ha il pallino del gioco e prova una reazione per rispondere al gol subito in avvio.

13′ – Stalmach rischia! Akinsanmniro lo aggredisce e prova il recupero palla alto, commette però fallo da dietro.

14′ – INTER AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Kamate allarga per Quieto che scappa via sulla sinistra, poi si accentra e calcia da dentro l’area: Raveyre si oppone con una gran parata, la difesa rossonera allontana.

19′ – Stankovic lancia al volo per Kamate che prova ad addomesticare il pallone ma perde il duello fisico con Nsiala, finendo a terra in area. Per l’arbitro non c’è nulla.

20′ – Gioco fermo, con Aidoo rimasto a terra dolorante dopo uno scontro di gioco.

23′ – AKINSANMIRO! Internazionale ancora pericolosissima in contropiede lanciato da Berenbruch e Quieto, poi Kamate imbuca per Akinsanmiro che calcia col destro a incrociare: palla a lato di poco.

24′ – Reazione del Milan! Doppia conclusione di Sia, ribattuta dalla difesa nerazzurra che poi allontana in affanno.

25′ – Ci prova Simic da lontanissimo: tiro alle stelle. Bello però il controllo di palla in area di Camarda su cross di Bartesaghi, prima del passaggio verso il difensore.

27′ – Akinsanmiro salta tutti! La mezzala nerazzurra supera una serie di avversari sul filo della linea di fondo campo, poi entra in area e si lascia un po’ cadere a terra. Per l’arbitro non c’è nulla.

28′ – MILAN VICINO AL PAREGGIO! Punizione battuta bene da Eletu che trova Simic che stacca di testa sul secondo palo: palla che termina di poco alta sopra la traversa.

31′ – Ammonito Cocchi: intervento in ritardo del terzino nerazzurro su Bakoune.

35′ – PAREGGIA IL MILAN! Grandissimo gol di Camarda: il numero 9 controlla, entra in area e calcia potente sotto l’incrocio dei pali. 1 a 1.

37 ‘ – Ammonito Stalmach per fallo su Akinsanmiro.

40′ – Quieto sgasa sulla sinistra, entra in area e calcia: palla sull’esterno della rete.

42′ – Raimondi dice no a Scotti! Il portiere nerazzurro ipnotizza l’attaccante rossonero, lanciato in porta in contropiede da un bel passaggio filtrante di Camarda.

45′ – Miracolo di Raimondi su Sia! Bartesaghi si infila in area e appoggia per Sia che sterza e calcia a botta sicura. Grandissima parata del portiere nerazzurro.

45′ – L’arbitro assegna 1 minuto di recupero.

45+1′ – Termina qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Migliore in campo nel primo tempo: Kamate

MILAN INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO: 1-1

Marcatori: Kamate (INT), Camarda (MIL)

Ammonizioni: Cocchi (INT), Stalmach (MIL)

MILAN (4-3-3): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 5 Simic, 6 Nsiala, 3 Bartesaghi; 22 Eletu, 8 Stalmach, 28 Sala; 11 Sia, 9 Camarda, 17 Scotti. A disposizione: 24 Bartoccioni, 4 Malaspina, 13 Paloschi, 14 Skoczylas, 15 Parmiggiani, 16 Mancioppi, 18 Zeroli, 21 Liberali, 23 Magni, 30 Bonomi, 32 Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinacce, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 7 Owusu, 8 Di Maggio, 13 Motta, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 31 Zanchetta, 34 Mosconi, 35 Zarate. Allenatore: Cristian Chivu

