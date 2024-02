AC Milan Fc Internazionale Primavera 1-1 DIRETTA: Camarda risponde a Kamate INTERVALLO

14:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Primavera ospita l’Inter nel derby della 23ª giornata: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero Primavera vuole tornare alla vittoria in campionato che manca dal 4 febbraio, e vuole farlo in grande stile nel derby ad alta quota con l’Inter.

Diavolo Rossonero Inter Primavera 1-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Diavolo Rossonero Inter Primavera.

2′ Occasione Kamate – Pericoloso il numero 10 dell’Inter. Salta in area Stalmach e Nsiala, poi calcia da buona posizione ma coglie solo l’esterno della rete.

3′ Gol Kamate – Aveva flirtato col gol un minuto prima, ora Kamate porta avanti l’Inter. Ancora Nsiala e Stalmach superati troppo facilmente al limite, sinistro a giro che si infila all’incrocio dei pali.

4′ Tiro Bakoune – Prova a reagire il Diavolo Rossonero. Tentativo col destro di Bakoune dalla distanza ma sfortunatamente colpisce un compagno di squadra.

6′ Bakoune cerca Camarda – Il Diavolo Rossonero si affida ai cross di Bakoune dalla destra in questa fase così complicata del match. Da un suo traversone prova a controllare in area Camarda ma viene ben chiuso da Stankovic.

8′ Stalmach entra in area ma viene chiuso – Buono spunto al limite di Stalmach, che con personalità prova ad infilarsi in area. Supera un paio di avversari ma poi viene fermato.

9′ Scotti giù in area, non è rigore – Nsiala lancia in profondità Scotti, che sterza su Cocchi ma finisce giù in area nel contatto col difensore dell’Inter. Per l’arbitro non è calcio di rigore.

11′ Tiro Eletu – Il Diavolo Rossonero sviluppa bene l’azione sulla destra, con il tandem Bakoune-Scotti. Scarico per Eletu, che arriva alla conclusione col mancino ma è troppo masticata: raccoglie comodamente Raimondi.

13′ Occasione Quieto – Eletu calcia dal limite ma è la scelta sbagliata: tiro respinto, riparte l’Inter in contropiede. Kamate allarga per Quieto, che mette a sedere due avversari e poi calcia: miracolo di Raveyre a dire di no al giocatore dell’Inter.

18′ Bravo qui Nsiala su Kamate – Pallone in verticale per Kamate: protezione palla su Nsiala che è però bravissimo qui a reggere l’urto e neutralizzare il numero 10 nerazzurro.

20′ Gioco fermo, a terra Akinsanmiro – Cure mediche da parte dello staff dell’Inter per Akinsanmiro, a terra dopo un contatto di gioco. Si rialza poi e riprende posto in campo.

22′ Tiro Akinsanmiro – Altro contropiede dell’Inter, che riparte velocissima con Kamate. Tocco in verticale per l’inserimento di Akinsanmiro: controllo e tiro in diagonale, pallone troppo largo alla destra di Raveyre.

24′ Doppia occasione per Sia – Per due volte il trequartista del Diavolo Rossonero va vicino al pareggio. Calcia la prima volta ma viene murato, gli ritorna il pallone e conclude ancora a botta sicura: respinge il muro dell’Inter in area piccola.

25′ Tiro Simic – Conclusione dalla distanza del difensore che si perde abbondantemente lontano dai pali di Raimondi.

27′ Akinsanmiro a terra in area, niente rigore – Serpentina a destra del centrocampista dell’Inter, che poi finisce a terra nel contatto con Eletu: tutto regolare, niente rigore.

28′ Colpo di testa Simic – Calcio di punizione di Eletu, di testa Simic sale in cielo e colpisce: pallone che sorvola la traversa.

31′ Ammonito Cocchi – Entrata in netto ritardo su Bakoune, Cocchi primo ammonito del match.

33′ Camarda anticipato in area – Stava per colpire di testa in area Camarda dopo un cross dalla destra, ma è stato bravissimo Stante ad anticiparlo con tempismo.

35′ Gol Camarda – L’ha riacciuffata il fenomeno rossonero! Lancio lungo, spizzata di Sia per Camarda: controllo e tiro potentissimo che si infila sotto l’incrocio.

36′ Ammonito Stalmach – Anticipo di Stalmach su Akinsanmiro, falloso secondo l’arbitro e punibile con il cartellino giallo.

40′ Tiro Quieto – Fa tutto da solo a sinistra Quieto, poi va al tiro ma si spegne sull’esterno della rete. Subito reazione dell’Inter dopo il pareggio.

42′ Occasione Scotti – Camarda dà il via al contropiede del Diavolo Rossonero, disegnando un filtrante per Scotti. A tu per tu con Raimondi spara addosso al portiere nerazzurro.

44′ Ancora Scotti, miracolo di Raimondi – Bartesaghi spinge a sinistra, trova Scotti in area che si libera e calcia a colpo sicuro: miracolo di Raimondi sul tiro ravvicinato dell’attaccante.

FINE PRIMO TEMPO

Diavolo Rossonero Inter Primavera 1-1: risultato e tabellino

Reti: 3′ Kamate, 35′ Camarda

Diavolo Rossonero Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Stalmach; Scotti, Sala, Sia; Camarda. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Malaspina, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Zeroli, Liberali, Magni, Bonomi, Simmelhack

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinaccè, Quieto. All. Chivu. A disp. Tommasi, Owusu, Di Maggio, Motta, Matjaz, Miconi, Mazzola, De Pieri, Zanchetta, Mosconi, Zarate

Arbitro: Virgilio di Trapani

Ammoniti: 31′ Cocchi, 36′ Stalmach

